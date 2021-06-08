Захарян рассказал об отношении к деньгам
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, не боится ли он, что деньги окажут на него негативное влияние.
«Все зависит от человека: как он распоряжается деньгами, от его воспитания. Я думаю, меня не коснется эта проблема. Большую часть своей зарплаты я домой отправляю. Меня так воспитали, я не разбрасываюсь деньгами, не хожу в клубы, на тусовки. Я спокойно отношусь к деньгам. Лучше сохраню, чтобы они всегда были», — рассказал игрок.
В сезоне-2020/21 Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в возрасте 17 лет. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 5 результативных передач. В мае 2021 года футболист был впервые вызван в сборную России, но из-за болезни он не сможет помочь команде на Евро-2020.
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