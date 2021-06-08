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Хачатурянц высказался об уходе Калошина с должности главы проекта ВАР

16:00
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Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц рассказал, почему не был продлен контракт с руководителем проекта ВАР в России Леонидом Калошиным.

«Калошину благодарны за работу. Он стоял у истоков. Но больше никаким образом взаимодействовать с ВАР он не будет. У него закончился договор с РФС. Чья это инициатива? Я высказал точку зрения, что мы не будем продолжать работу. Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг ВАР. И то положение, когда судьи получают разные сигналы о трактовке одного момента от руководителя департамента судейства и главы ВАР», — сказал Хачатурянц.

3 июня об уходе Калошина из РФС в связи с истечением срока договора сообщили в пресс-службе организации.

(Севастиан Терлецкий)

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