«Химки» — «СКА-Хабаровск»: составы команд на ответный стыковой матч

Стали известны составы «Химок» и «СКА-Хабаровска» на ответный стыковой матч за право участвовать в РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Руденко, Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов, Боженов.

Запасные: Генералов, Жумабеков, Главчич, Юран, Долгов, Садыгов, Малыхин.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эмерсон, Мартусевич, Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов, Гащенков, Караев, Гонгадзе.

Запасные: Самок, Тихонов, Ягьяев, Дмитриев, Гаглоев, Лизенко, Ахмаев, Брагин.

Отметим, защитник подмосковной команды Гиа Григалава дисквалифицирован на два матча за ненормативную лексику и оскорбления в адрес представителя пресс-службы СКА по итогам первой встречи.

Матч пройдет в Химках и начнется в 14:00 мск. Первая встреча завершилась победой СКА со счетом 1:0.