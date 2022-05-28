Доходы РФС в 2022 году сократились на 29 процентов

Доходы Российского футбольного союза в 2022 году снизились на 29 процентов из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет исполнительного комитета РФС.

В 2022 году доход РФС составил 6,8 млрд рублей, тогда как год назад этот показатель был на отметке 9,5 млрд рублей.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.