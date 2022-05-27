КДК РФС дисквалифицировал на два матча Григалаву, Лантратов получил штраф

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказаниях для футболистов «Химок» вратаря Ильи Лантратова и защитника Гиа Григалавы за поведение в 1-м стыковом матче со «СКА-Хабаровском» (0:1).

Как ранее сообщал «СЭ», 26-летний Лантратов был оштрафован на 50 тысяч рублей, а 32-летний Григалава получил дисквалификацию на две игры. Таким образом футболисты были наказаны за поведение с болбоем во встрече в Хабаровске.

«В сегодняшнем заседании установили, что ненормативная лексика и оскорбления со стороны Григалавы носили адресный характер в отношении представителя пресс-службы СКА, за это дисциплинарное нарушение Григалава был дисквалифицирован на два матча. В отличие от ненормативной лексики Лантратова, чей мат был безадресным», — приводит слова Григорьянца официальный Telegram-канал РФС.

В КДК также приняли во внимание момент с извинениями Лантратова перед болбоем за толчок во время матча против «СКА-Хабаровска».

«Комитет пришел к выводу, что в действиях Лантратова имело место дисциплинарное нарушение — неспортивное поведение, за которое он был наказан штрафом в 50 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

В текущем сезоне Григалава провел 9 матчей за «Химки» и не отметился результативными действиями. На счету Лантратова — 31 игра за подмосковную команду и 47 пропущенных мячей.

Ответный стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» пройдет 28 мая в Химках.