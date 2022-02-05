Ольга Березуцкая может стать ведущей на телевидении ЦСКА

По информации «СЭ», Ольга Березуцкая, жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого, может стать ведущей на телевидении армейского клуба. Она уже разговаривала с представителями ЦСКА на предмет потенциальной работы.

На данный момент главным редактором CSKA TV является Катерина Кирильчева, недавно оказавшаяся в центре скандала. Жена Березуцкого не рассматривается в качестве ее замены.

Напомним, что в январе Кирильчевой пришлось извиняться за шуточный ролик, который появился в социальных сетях московского клуба. В нем речь шла о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из французского «Лилля» на правах аренды.

Армейский клуб в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ», после чего Языджи незамедлительно отвечает, что «будет через 5 минут».

После множества негативных комментариев этот ролик был удален из всех соцсетей ЦСКА. Кирильчева столкнулась с волной критики, а 19 января закрыла комментарии к своим записям в Instagram.