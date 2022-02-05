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Сегодня, 17:31

Ольга Березуцкая может стать ведущей на телевидении ЦСКА

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Ольга Березуцкая.
Фото Instagram

По информации «СЭ», Ольга Березуцкая, жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого, может стать ведущей на телевидении армейского клуба. Она уже разговаривала с представителями ЦСКА на предмет потенциальной работы.

На данный момент главным редактором CSKA TV является Катерина Кирильчева, недавно оказавшаяся в центре скандала. Жена Березуцкого не рассматривается в качестве ее замены.

Напомним, что в январе Кирильчевой пришлось извиняться за шуточный ролик, который появился в социальных сетях московского клуба. В нем речь шла о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из французского «Лилля» на правах аренды.

Армейский клуб в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ», после чего Языджи незамедлительно отвечает, что «будет через 5 минут».

После множества негативных комментариев этот ролик был удален из всех соцсетей ЦСКА. Кирильчева столкнулась с волной критики, а 19 января закрыла комментарии к своим записям в Instagram.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Василий Березуцкий
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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 10
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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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