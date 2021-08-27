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«Химки» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд

17:18
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«Химки» на своем поле примут «Нижний Новгород» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Сабович, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Трошечкин, Камышев, Давидян, Соколов, Себаи, Алиев, Садыгов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Балай, Эннини.

Запасные: Синицын, Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Горбунов, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Косарев.

Химки — Нижний Новгород

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Иван Шитик все материалы автора

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