«Химки» на своем поле примут «Нижний Новгород» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Сабович, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Трошечкин, Камышев, Давидян, Соколов, Себаи, Алиев, Садыгов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Балай, Эннини.

Запасные: Синицын, Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Горбунов, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Косарев.