«Химки» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд
17:18
«Химки» на своем поле примут «Нижний Новгород» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Сабович, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Трошечкин, Камышев, Давидян, Соколов, Себаи, Алиев, Садыгов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Балай, Эннини.
Запасные: Синицын, Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Горбунов, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Косарев.
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