«Рубин» предложил 18 миллионов евро за лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Шотландии

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в России. «Рубин» предложил за француза 18 миллионов евро, утверждает в Twitter журналист Sky Sports Каве Солхекол.

Причем платеж будет разбит на три транша: 10 млн, 4 млн и еще 4 млн млн в течение года.

На 23-летнего игрока также претендует «Бордо», который тоже готов выложить за него 18 млн.

В прошлом сезоне Эдуар стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии, забив 18 голов в 31 матче. В этом сезоне у него 2 забитых мяча за три игры.