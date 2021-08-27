«Рубин» предложил 18 миллионов евро за лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Шотландии
17:13
Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в России. «Рубин» предложил за француза 18 миллионов евро, утверждает в Twitter журналист Sky Sports Каве Солхекол.
Причем платеж будет разбит на три транша: 10 млн, 4 млн и еще 4 млн млн в течение года.
На 23-летнего игрока также претендует «Бордо», который тоже готов выложить за него 18 млн.
В прошлом сезоне Эдуар стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии, забив 18 голов в 31 матче. В этом сезоне у него 2 забитых мяча за три игры.
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