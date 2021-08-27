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«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

17:30
«Локомотив» в гостях сыграет против «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» в гостях сыграет против «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 27 августа, состоится центральный матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Локо» взял всего один балл в московском дерби, потерпев разгромное поражение в первой встрече со счетом 1:5. Игра второго круга завершилась вничью 0:0.

В нынешнем сезоне «Динамо» идет в число лидеров, и в случае победы над «Локо» вернется на первое место в турнирной таблице. У бело-голубых 12 баллов в 5 встречах, а «Локо» — 11 очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Динамо — Локомотив

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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