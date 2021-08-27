В пятницу, 27 августа, состоится центральный матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Локо» взял всего один балл в московском дерби, потерпев разгромное поражение в первой встрече со счетом 1:5. Игра второго круга завершилась вничью 0:0.

В нынешнем сезоне «Динамо» идет в число лидеров, и в случае победы над «Локо» вернется на первое место в турнирной таблице. У бело-голубых 12 баллов в 5 встречах, а «Локо» — 11 очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.