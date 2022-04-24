«Химки» на своем поле разгромили «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 4:1.

В составе подмосковной команды отличились Денис Глушаков, Резиуан Мирзов и Илья Садыгов, также в свои ворота забил защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

Единственный гол самарцев на счету Максима Глушенкова.

«Химки» с 28 очками в 26 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» идут на 7-й строчке с 38 очками в 26 играх.