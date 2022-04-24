Голландский защитник «Крыльев Советов» не планирует покидать команду

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что пока не планирует покидать команду.

— Что ты думаешь по поводу сезона? Он необычный?

— Да, это тяжелый сезон для меня. Впереди нас ждут много классных матчей: со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом». Я надеюсь, что мы покажем классный футбол, экстра-класса.

— Ты готов остаться в России на следующий сезон?

— Мы никогда не знаем, что будет в будущем. Я знаю, что много людей уезжает, но наш клуб чувствует себя нормально. Если не будет никаких проблем, все игроки останутся.

— Кто самый талантливый молодой игрок в «Крыльях»?

— Мне кажется, что каждый из них может играть в топ-клубе. Они молоды, иногда допускают тупые ошибки, как сегодня. Если сфокусируемся, то каждый раз будем играть на высшем уровне.