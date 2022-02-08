«Химки» потерпели поражение от «Хельсингера» в товарищеском матче

«Химки» потерпели поражение от «Хельсингера» (1:3) в товарищеском матче. Встреча на стадиона «Глория Спортс Арена» в турецком Белеке.

В составе подмосковной команды единственный мяч забил Давид Давидян.

Ранее на тренировчных сборах в Турции «Химки» победили сербские «Раднички» (1:0), уступили чешскому «Динамо Ческе-Будеевице» (2:4) и сыграла вничью с чешским «Баником» (1:1).

Следующую товарищескую игру подопечные Игоря Черевченко проведут завтра, 9 февраля, с румынским «Германштадтом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» (Россия) — «Хельсингер» (Дания) — 1:3 (0:1)

Гол: Давидян, 81.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Набиуллин, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Главчич, Лоуренс, Ламкель Зе.

8 февраля.