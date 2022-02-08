Семенов впервые рассказал о своей ошибке в матче со сборной Бельгии на Евро-2020

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов впервые прокомментировал свою ошибку в матче со сборной Бельгии (0:3) на чемпионате Европы —2020.

«Да, неприятное время, — приводит слова Семенова «Чемпионата». — Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100 процентов своих возможностей. Но это не то, что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне еще 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась«.

Защитник заявил, что нервы и технический брак не являются причиной его ошибки во встрече с бельгийской сборной.

«Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Ромелу в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошел на него, и я подумал — выбьет головой. А Лукаку в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы он остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то ни другое. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение», — сказал он.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России с тремя очками заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.