Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:55

В Швейцарии сообщили, что «Базель» может выкупить права на Чалова у ЦСКА

«Базель» может выкупить права на нападающего ЦСКА Чалова
Иван Шитик
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото ФК «Базель».

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Базель» на постоянной основе, сообщает 4-4-2.ch со ссылкой на Telebasel.

Специалист по планированию состава швейцарского клуба Филипп Кауфманн в интервью отметил, «Базель» может побороться за 23-летнего нападающего, если в будущем ЦСКА будет готов его продать.

Отмечается, что «Базель» может в любой момент встретиться с руководством ЦСКА и договориться о трансфере, если на это согласятся армейцы.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель» на правах аренды до конца сезона. Между клубами нет договоренности о первоочередном праве выкупа нападающего по окончании аренды.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 8,5 миллиона евро.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Дзагоев: «С «Норшелланном» за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло»
Дзагоев — о своем самочувствии: «Все в порядке, была обычная простуда»
«Химки» потерпели поражение от «Хельсингера» в товарищеском матче
в РФС объяснили назначение Мешкова ответственным за подготовку молодых российских футбольных арбитров
Успех Зобнина и дебютный гол Николсона. «Спартак» одержал первую победу под руководством Ваноли
Яровинский: «Звали Березуцкого в «Рубин», но Василий принял решение пойти к брату в ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» потерпели поражение от «Хельсингера» в товарищеском матче

Дзагоев — о своем самочувствии: «Все в порядке, была обычная простуда»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости