В Швейцарии сообщили, что «Базель» может выкупить права на Чалова у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Базель» на постоянной основе, сообщает 4-4-2.ch со ссылкой на Telebasel.

Специалист по планированию состава швейцарского клуба Филипп Кауфманн в интервью отметил, «Базель» может побороться за 23-летнего нападающего, если в будущем ЦСКА будет готов его продать.

Отмечается, что «Базель» может в любой момент встретиться с руководством ЦСКА и договориться о трансфере, если на это согласятся армейцы.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель» на правах аренды до конца сезона. Между клубами нет договоренности о первоочередном праве выкупа нападающего по окончании аренды.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 8,5 миллиона евро.