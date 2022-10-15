«Химки» — «Факел»: судьи простили Чежию, он избежал удаления

На 44-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Факел» (0:0) арбитр Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждение Ираклию Чежии, когда защитник подмосковной команды задержал соперника руками и сорвал острую атаку воронежцев.

Это произошло в поле зрения трех судей — Левникова, резервного Евгения Буланова и первого ассистента Дмитрия Мосякина. Однако Чежия избежал желтой карточки.

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Он все равно ее получил, но только на 80-й минуте. Тоже за задержку соперника руками.