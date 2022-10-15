Полузащитник «Химок» Кухарчук описал обстановку в клубе: «Рабочая атмосфера»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что клуб начал гасить перед игроками долги по зарплате.

— Вы сказали, что клуб начал выплачивать долги по зарплате. Это так?

— Да.

— Это постепенные выплаты, которые будут поступать?

— Зарплата пришла.