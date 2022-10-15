Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал отстранение трех футболистов клуба от тренировок и выказался о своем будущем в команде.

«Это сугубо личное дело команды, тренера и футболистов, которые отстранены. Да, такое произошло, но это наше дело. Мое будущее в «Химках»? У нас полное понимание с руководителями. У нас в России принято ставить на первое место результат. Результата добиваются по-разному. Можно купить супер-футболистов и супер-тренера, а можно взять неизвестного тренера, игроков, которые достойны играть в РПЛ, и работать с ними. Результат виден. Я уверен, что так будет, но должно пройти время. Понимание с руководителями есть. Мы работаем, делаем свое дело», — сказал Гогниев.

10 октября стало известно, что Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.