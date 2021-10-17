«Химки» — «Ахмат»: стартовые составы команд, Глушаков остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ахмата» на матч 11-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Игра пройдет в Химках, начало — в 16.30 по московскому времени.
Стартовый состав «Химок»: Лантратов — Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филин — Дагерстол, Трошечкин, Сабович — Кухарчук, Мирзов.
Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев — Уциев, Нижич, Семенов, Быстров — Тимофеев, Иг. Коновалов, Харин, Полярус — Конате, Себаи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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