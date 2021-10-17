«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов.
Матч состоится 17 октября в Самаре. Начало — в 16:30 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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