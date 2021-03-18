Николич высказался о травме Чорлуки в матче с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Уфой» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ похвалил своих футболистов и подвел итоги встречи.

«Хочу поздравить команду с победой. Так сложилось, что сегодняшняя игра для «Уфы» была «борьбой за жизнь». Знал на 100%, что хозяева покажут свой максимум на поле. Мы не должны были уступить им в желании ни одного процента. Это самое главное, что хотелось увидеть сегодня.

В итоге мы завоевали очень важные три очка. Очень важные. Я счастлив — мы молодцы! Выиграли пять матчей подряд во второй части сезона. Сделали хороший шаг вперед перед последним игровым этапом и перерывом на матчи сборной. С «Уфой» сложно играть. Был трудный матч и очень доволен, что забрали три очка.

Травма у Чорлуки? Надеюсь, не очень серьезная. Но точнее можно будет сказать через несколько дней.

Словесный спор с Рахимовым в конце первого тайма? Ничего страшного. Мы хорошие друзья", — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 15-я строчка и 14 баллов.