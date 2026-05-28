Гюрлюк не продлит контракт с «Оренбургом» и покинет клуб летом

Агент Фатих Ялчин, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«Он не останется в «Оренбурге». К нему есть интерес со стороны европейских клубов», — сказал Ялчин «СЭ».

Гюрлюк выступает за «Оренбург» с 2023 года. Контракт игрока заканчивается этим летом.

Всего за российский клуб на счету 22-летнего полузащитника 80 матчей, 7 голов и 9 результативных передач.

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