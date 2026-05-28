AS: «Спартак» интересуется защитником «Алавеса» Парадой

«Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Алавеса» Виктора Парады, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, на 24-летнего испанца, который может играть на позиции левого и центрального защитника, также претендуют «Олимпиакос» и «Сельта».

Парада выступает в системе «Алавеса» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» с 52 очками занял четвертое место в РПЛ в прошедшем сезоне. Также красно-белые стали победителями FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале турнира.

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