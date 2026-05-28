РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров запретила самарским «Крыльям Советов» и московскому «Торпедо» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом», сообщается на сайте РФС.

«Крылья Советов» обязаны выплатить «Зениту» задолженность по трансферу нападающего Ивана Сергеева, а также пени за просрочку платежей. В случае невыполнения решения самарский клуб не сможет заявлять новых игроков.

«Торпедо» получило аналогичный запрет из-за задолженности по пеням за просрочку предоставления документов по трансферному соглашению с «Зенитом».

Кроме того, палата РФС отказала футболисту Даниилу Степанову в иске к «Торпедо» о признании расторжения контракта незаконным и выплате компенсации.

Также РФС оштрафовал голкипера «Оренбурга» Николая Сысуева за неисполнение решения палаты от 10 апреля 2026 года, а за повторное нарушение, связанное с решением от августа 2025 года, дисквалифицировал игрока на два месяца.

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