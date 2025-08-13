Биджиев — о Пальцеве: «Не хочу его отпускать. Но если приглашает «Спартак», мы не имеем права его удерживать»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к защитнику команды Валентину Пальцеву со стороны «Спартака».

«Я слышал, что предложение от «Спартака» было, а что произошло дальше, я точно не знаю. Пальцев для нас — большой игрок. Даже вопросов быть не может. Если он уйдет, то будем находить решение. Конечно, я, как тренер, не хочу его отпускать. Но это вопрос сложный. Потому что если его приглашает «Спартак», думаю, мы не имеем права его удерживать», — сказал Биджиев «СЭ».

24-летний защитник провел 6 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

