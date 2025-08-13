Источник: агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак»

Представители бывшего полузащитника сборной Англии Стивена Джеррарда отказались от обсуждения его возможного назначения главным тренером «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, причиной отказа стала непростая международная обстановка.

Последним местом работы 45-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе. Также Джеррард до этого тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и молодежку «Ливерпуля».

