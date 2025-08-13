Футбол
13 августа, 10:17

Источник: агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стивен Джеррард.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представители бывшего полузащитника сборной Англии Стивена Джеррарда отказались от обсуждения его возможного назначения главным тренером «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, причиной отказа стала непростая международная обстановка.

Последним местом работы 45-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе. Также Джеррард до этого тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и молодежку «Ливерпуля».

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Metaratings
  • Симон Вирсаладзе

    Ну Клинси тоже навряд ли (и не только по спортиным причинам также)

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это потеря потерь!

    13.08.2025

  • Garryman

    А чего добился Спартак в качестве команды? Середняк из средненького чемпионата. С запылившимися медалями на пыльной полке.

    13.08.2025

  • Millwall82

    зовите Джона Терри, легенду Спартака.

    13.08.2025

  • Adminni

    Сейчас свободные тренеры: Лев Хави Спаллети Постекоглу (бывший тренер Шпор) Мотта Терзич Сахин Дунга Розе (ред булл) Манчини ))) Канаваро Клинсманн ---- Если первую троицу вряд ли затащить в РПЛ, то остальные вполне могут согласиться

    13.08.2025

  • ровнов

    Какой хрен печатает в ГазпромЭкспрессе такую х... ? И кто такой этот источник? Не газета, а сборище д...

    13.08.2025

  • shpasic

    а почему, например, не Шалимов?

    13.08.2025

  • hattabych

    С кем отказались обсуждать? С нашими журналистами? Правильно и сделали, только время терять.

    13.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Мост разгневан и отрёкся, ему в больницу апельсины не принесли... )))

    13.08.2025

  • Горын

    :rofl::joy::sweat_smile::laughing::grin::smile::smiley::grinning::grinning::smiley::smile::grin::laughing::sweat_smile::joy::rofl: Да назначте вы уже своего, спартаковского. И не ставьте задачи сразу занять первое место. Дайте поработать. Пусь будут десятые, пятые. Дайте сделать команду.

    13.08.2025

  • Clever77

    Пустите Царя засаленного попрактиковаться!!! даже ссаным ваноли и абскалям давали , а своего ставить боятся ???

    13.08.2025

  • Спринт

    .. колхозному колхозчи тока подстилочная башкир-кызымка нужна ..

    13.08.2025

  • Охотник на свинорылых

    :joy::joy::joy:

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Вот Спартаку Джерард точно не нужен.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну не 70, но несколько человек не достойны носить майку команды. И это прежде всего Гарсия, прям особняком стоит эта бездарность.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Когда слышу кандидатов, блевать хочется. Откуда они их вообще берут и главное за какие заслуги. Ну ладно Станкович, хоть второсортные чемпионаты, но все же повыигрывал. А что сделал Джерард или какой то клоун из Словении? Это мне напоминает назначение Кахигао, по принципу все-равно поставим своего человека, что бы был по дальше от болельщиков и не с кого было спросить. Я думал Спартак утратит свою популярность как помрут люди 80х-90х, но такими темпами и отношением, они ее потеряют гораздо раньше. Хотя, вряд ли это их волнует, у них там своя кормушка, им не до болельщиков.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Тут и без Гулита более чем сексуальный футбол творится.

    13.08.2025

  • Geyyt444

  • andy1962

    Джеррард это смешно, помню даже Лаудруп был. 0.

    13.08.2025

  • AlAr

    Ну, кто это ломает комедию!? Чего добился С. Джеррард в качестве тренера?

    13.08.2025

  • Den211

    команде нужен тренер, а не игрок! Джерард был отличным игроком, но зачем наступать на те же грабли как и со Станковичем? К тому же Спартак уже все рассматривают как проходной двор. Приехал - протянул сколько возможно, получил зарплату и неустойку и свалил. А на пару-тройку матчей даже дворовая команда соберется

    13.08.2025

  • Игорь Подосинников

    70% состава Спартака сейчас лишние. Уровень 1 лиги вместе с Максименко

    13.08.2025

  • Игорь Подосинников

    И опять иностранец! Каждый год меняем тренеров а результат нулевой! Значит дело не в тренере или не только в нем! А вообще хотелось бы нашего специалиста!

    13.08.2025

  • Виктор Ефремов

    Гуллита еще позовите. Или Гогниева. Мост вон устал направшиваться. Клоуны!

    13.08.2025

  • Степочкин

    Выбор гл. треннеров у Спартака все смешнее и смешнее. По факту Станкович, Тедеско, Абаскаль - обычные футбоцыгане, с которыми при неплохом подборе футболистов как в сборной Бельгии или Спартаке они и сами будут давать результат время от времени. Необходимо только изображать тренерскую деятельность и получать зарплату. Если Спартак топ-клубом себя позиционирует, то должен задать себе вопрос - пригласил бы любой топ-клуб из топ-5 чемпионатов этих тренеров к себе или нет. Ну и чем Слишкович был хуже Станковича по итогу? Ведь он последние игры прошлого сезона Спартака провел отлично. Взяли отказались.. Результат как минимум у Станковича не лучше.

    13.08.2025

  • Владимир С

    Молодые дауны-корреспонденты оживились...

    13.08.2025

  • Спринт

    Джеррарду то на какой фиг нужон несуразный тушинский колхозчи .. ** ?

    13.08.2025

    • Полузащитник «Спартака» Дмитриев — о результатах команды: «Мы должны себя спасать»

    Биджиев — о Пальцеве: «Не хочу его отпускать. Но если приглашает «Спартак», мы не имеем права его удерживать»
