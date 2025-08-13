Футбол
13 августа, 11:32

Рамирес рассказал, как ему удалось не забыть русский язык, играя в Европе

Александр Абустин
корреспондент

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» рассказал о знании русского языка.

— Ты отлично знаешь русский, как тебе удается поддерживать уровень?

— Когда я приехал в Россию, интенсивно учил русский язык на протяжении трех месяцев. Потом я продолжал практиковаться и сейчас уже могу говорить лучше, — сказал Рамирес «СЭ».

26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.
Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.

Кристиан Рамирес
ФК Локомотив (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • spartsmen

    я хотел прочитать, что он общался с украинскими мигрантами, но не судьба ...

    13.08.2025

  • bandradio

    Полное несоответствие заголовка и текста статьи)

    13.08.2025

  • Geyyt444

    **Приветствуем!! Кому Хорошо приподнять нужно на данном Матче? Футбол Австралия НПЛ Новый Южный Уэльс 13:00 мск Централ Кост U23 - Маркони Сталлионс (Коэффициент на данный матч около 6) То что в данно матче Первый тайм Тотал Больше 1,5 за мизерный Коэффициент 2,00 я думаю ясно всем,если нужен коэффициент около 6 пишите) Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам) В интернете такой Информации не найти

    13.08.2025

  • shpasic

    3 июня 2021. «После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес на русском языке.

    13.08.2025

  • shpasic

    расскажите лучше, как он получил российское гражданство

    13.08.2025

  • Redis_redisich

    Так по итогу как ему удалось не забыть русский язык, играя в Европе?

    13.08.2025

