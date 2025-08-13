Рамирес рассказал, как ему удалось не забыть русский язык, играя в Европе
Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» рассказал о знании русского языка.
— Ты отлично знаешь русский, как тебе удается поддерживать уровень?
— Когда я приехал в Россию, интенсивно учил русский язык на протяжении трех месяцев. Потом я продолжал практиковаться и сейчас уже могу говорить лучше, — сказал Рамирес «СЭ».
26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.
Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.
