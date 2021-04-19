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Хаджикадунич: «Никакой красной карточки у Гиговича не было, а Крыховяк «нырнул»

20:46
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в интервью клубной пресс-службе высказался о двух эпизодах матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:4).

— Гигович получил красную карточку. Обсуждал с ним этот эпизод после игры?

— Мы говорили немного. Оба сошлись на мнении, что никакой красной карточки в том эпизоде не было. Думаю, большое количество людей согласны с нашим мнением.

— Пенальти сломал игру команды?

— Я не считаю тот эпизод нарушением правил. Мне кажется, что каждый, кто понимает футбол, может сказать, что это не пенальти. Терентьев просто защищал ворота, а атакующий игрок (Гжегож Крыховяк) «нырнул».

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14389

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