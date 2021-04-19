Георгий Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгрома от «Уфы»
22:50
Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после разгрома от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ
В воскресенье, 25 апреля, красно-белым предстоит дерби с ЦСКА в 27-м туре.
«Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» — написал Джикия в Instagram.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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