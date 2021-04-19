Георгий Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгрома от «Уфы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после разгрома от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ

В воскресенье, 25 апреля, красно-белым предстоит дерби с ЦСКА в 27-м туре.

«Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» — написал Джикия в Instagram.