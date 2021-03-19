Хацкевич заявил, что «Ротор» не сообщал ему об увольнении
Александр Хацкевич заявил, что «Ротор» не сообщал ему об увольнении с поста главного тренера команды.
«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было», — приводит «РИА Новости» слова Хацкевича.
Сегодня, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Хацкевича. По словам генерального директора волгоградского клуба Андрея Рекечинского, решение было принято с целью выполнить поставленную задачу на сезон и набрать необходимое количество очков.
47-летний Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, под его руководством команда вышла в премьер-лигу. После 23 туров волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210319/rotor-1601934790.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю