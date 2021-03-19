Александр Хацкевич заявил, что «Ротор» не сообщал ему об увольнении с поста главного тренера команды.

«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было», — приводит «РИА Новости» слова Хацкевича.

Сегодня, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Хацкевича. По словам генерального директора волгоградского клуба Андрея Рекечинского, решение было принято с целью выполнить поставленную задачу на сезон и набрать необходимое количество очков.

47-летний Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, под его руководством команда вышла в премьер-лигу. После 23 туров волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками.