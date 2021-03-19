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Новый тренер «Ротора» будет представлен команде в понедельник

14:49
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Новый тренер «Ротора» будет представлен в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Специалиста представят команде во время тренировки в понедельник.

Сегодня, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, под его руководством команда вышла в премьер-лигу. После 23 туров волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10947697

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