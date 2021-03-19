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«А можно так до пенсии?» Карпин опубликовал фото с пляжа в Дубае

14:11
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отправился в Дубай. Специалист выложил свою фотографию с пляжа.

«В аэропорту прикорнул, на пляже типа работаю. А можно так до пенсии?» — подписал снимок Карпин.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. На данный момент у команды перерыв на международные матчи сборных.

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