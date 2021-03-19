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«Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера команды

10:41
Александр Хацкевич. Фото ФК «Ротор»
Александр Хацкевич. Фото ФК «Ротор»
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«Ротор» 19 марта объявил об уходе Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

В заявлении, опубликованном в официальном Twitter клуба, сообщается, что руководство волгоградцев приняло решение освободить 47-летнего специалиста от занимаемой должности.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, под его руководством команда вышла в премьер-лигу. После 23 туров волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками.

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