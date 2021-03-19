В «Роторе» объяснили решение уволить Хацкевича

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал увольнение Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — приводит официальный сайт «Ротора» слова Рекечинского.

Сегодня, 19 марта «Ротор» объявил об отставке Хацкевича. 47-летний специалист возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, под его руководством команда вышла в премьер-лигу. После 23 туров волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками.