Новичок «Динамо» Бальбуэна: «Я впервые в России. Удивлен, здесь оказалось лучше, чем я ожидал»

Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о своих первых впечатлениях от России и поделился мнением о чемпионате страны.

«Я в России впервые, поэтому был сильно удивлен увиденным — здесь оказалось лучше, чем я ожидал. Рад, что сразу начал тренироваться с одноклубниками. Буду стараться и надеюсь, что помогу своей новой команде. Про РПЛ пока знаю очень мало. Я в курсе, что российский чемпионат очень конкурентный, силовой и очень сложный. Здесь было много латиноамериканцев, не только парагвайцев, но и, например, бразильцев и аргентинцев. Они отлично поработали и принесли много пользы командам РПЛ. Я знаю, что уровень чемпионата высокий, поэтому рад стать частью российского клуба. Надев футболку московского «Динамо», надеюсь сохранить высокий статус парагвайских игроков в России»

Бальбуэна подписал контракт с «Динамо» 9 июля, соглашение рассчитано на 4 года. До этого 29-летний парагваец выступал за «Вест Хэм».