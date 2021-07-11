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Новичок «Динамо» Бальбуэна: «Я впервые в России. Удивлен, здесь оказалось лучше, чем я ожидал»

19:40
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Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о своих первых впечатлениях от России и поделился мнением о чемпионате страны.

«Я в России впервые, поэтому был сильно удивлен увиденным — здесь оказалось лучше, чем я ожидал. Рад, что сразу начал тренироваться с одноклубниками. Буду стараться и надеюсь, что помогу своей новой команде. Про РПЛ пока знаю очень мало. Я в курсе, что российский чемпионат очень конкурентный, силовой и очень сложный. Здесь было много латиноамериканцев, не только парагвайцев, но и, например, бразильцев и аргентинцев. Они отлично поработали и принесли много пользы командам РПЛ. Я знаю, что уровень чемпионата высокий, поэтому рад стать частью российского клуба. Надев футболку московского «Динамо», надеюсь сохранить высокий статус парагвайских игроков в России»

Бальбуэна подписал контракт с «Динамо» 9 июля, соглашение рассчитано на 4 года. До этого 29-летний парагваец выступал за «Вест Хэм».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=f_IKNySeY8E

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Иван Торопцев все материалы автора

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