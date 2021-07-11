Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 4:0.

На 83-й минуте встречи нигериец отправил мяч в ворота мощным ударом из-за пределов штрафной.

Мозес забил первый для себя гол во время предсезонной подготовки «Спартака».