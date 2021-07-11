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«Спартак» — «Сочи»: Мозес забил гол пушечным ударом из-за штрафной

19:48
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 4:0.

На 83-й минуте встречи нигериец отправил мяч в ворота мощным ударом из-за пределов штрафной.

Мозес забил первый для себя гол во время предсезонной подготовки «Спартака».

Спартак — Сочи

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