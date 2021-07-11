«Спартак» — «Сочи»: Мозес забил гол пушечным ударом из-за штрафной
19:48
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 4:0.
На 83-й минуте встречи нигериец отправил мяч в ворота мощным ударом из-за пределов штрафной.
?? TOO EASY FOR @VICTORMOSES ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
He only scores great goals.#SpartakSochi | ? 4-0 ?? pic.twitter.com/e5bksZf7ht
Мозес забил первый для себя гол во время предсезонной подготовки «Спартака».
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