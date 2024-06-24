Губерниев: «Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме, а не играть в футбол в России»

Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном возвращении в Россию заключенного в ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Квинси Промес — это позор, и «Спартак» берет на себя все риски. Если этот позорник будет играть в российском чемпионате, то пятно ляжет и на московский «Спартак». Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. Своего мнения я не изменю», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В конце февраля 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, где проходил сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП. На родине нидерландский нападающий приговорен к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

В понедельник, 24 июня, сообщалось, что Промес в ближайшее время может вернуться в Россию из ОАЭ. Вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста решается на уровне министерств двух государств.