Квинси Промес хочет завершить карьеру в «Спартаке»
Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» рассказал о состоянии бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса.
— Как там Квинси?
— Ситуация тяжелая, вы знаете. Он находится в заключении в Нидерландах. Но постоянно спрашивает про «Спартак»: «Как сыграли в выходные? Что происходит в команде?» Он по-настоящему любит этот клуб.
Повторюсь, мне очень жаль, что не получилось увидеть его связку с Манфредом. В межсезонье при Абаскале они хорошо взаимодействовали, много забивали. Уверен, вместе на поле они бы показали всем совсем другой «Спартак». Надеюсь, однажды Квинси вернется — может быть, как игрок, может, в ином качестве. В идеале он хочет завершить карьеру в «Спартаке»!
Понимаю, что у некоторых могут быть сомнения насчет профессиональных качеств Промеса. Я отвечу им: даже несмотря на арест в Дубае, он был бы одним из лучших в РПЛ прямо сейчас. Квинси же лучший бомбардир в российской истории «Спартака»! Заменить его невозможно.
Одно его присутствие вселяло бы страх в линию обороны любого соперника. Плюс Барко, Солари, Угальде, Жедсон... Квинси, на мой взгляд, тот недостающий элемент не только на поле, но и в раздевалке.
Уверен, он до сих пор лидер по проданным футболкам в фан-шопе красно-белых», — сказал ван Куперен «СЭ».
В июне 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. Суд первой инстанции в Амстердаме признал футболиста виновным по двум эпизодам: нападению с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По этим делам ему были назначены наказания в виде 1,5 года и 6 лет лишения свободы соответственно. Сторона защиты обжаловала приговор.
Промес выступал за «Спартак» дважды: с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0