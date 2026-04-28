Квинси Промес хочет завершить карьеру в «Спартаке»

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» рассказал о состоянии бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

— Как там Квинси?

— Ситуация тяжелая, вы знаете. Он находится в заключении в Нидерландах. Но постоянно спрашивает про «Спартак»: «Как сыграли в выходные? Что происходит в команде?» Он по-настоящему любит этот клуб.

Повторюсь, мне очень жаль, что не получилось увидеть его связку с Манфредом. В межсезонье при Абаскале они хорошо взаимодействовали, много забивали. Уверен, вместе на поле они бы показали всем совсем другой «Спартак». Надеюсь, однажды Квинси вернется — может быть, как игрок, может, в ином качестве. В идеале он хочет завершить карьеру в «Спартаке»!

Понимаю, что у некоторых могут быть сомнения насчет профессиональных качеств Промеса. Я отвечу им: даже несмотря на арест в Дубае, он был бы одним из лучших в РПЛ прямо сейчас. Квинси же лучший бомбардир в российской истории «Спартака»! Заменить его невозможно.

Одно его присутствие вселяло бы страх в линию обороны любого соперника. Плюс Барко, Солари, Угальде, Жедсон... Квинси, на мой взгляд, тот недостающий элемент не только на поле, но и в раздевалке.

Уверен, он до сих пор лидер по проданным футболкам в фан-шопе красно-белых», — сказал ван Куперен «СЭ».

В июне 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. Суд первой инстанции в Амстердаме признал футболиста виновным по двум эпизодам: нападению с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По этим делам ему были назначены наказания в виде 1,5 года и 6 лет лишения свободы соответственно. Сторона защиты обжаловала приговор.

Промес выступал за «Спартак» дважды: с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач.

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