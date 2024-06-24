Натхо — о Братском Кубке: «Для меня будет совершенно особенным вернуться в Россию»
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Братского Кубка, который пройдет в Москве.
«Для меня будет совершенно особенным вернуться в Россию и снова играть там, особенно против ЦСКА. Я действительно жду этого», — сказал Натхо «СЭ».
С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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11
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13
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14
|Химки
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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