Telegraaf: с Промеса требуют взыскать восемь миллионов евро по делу о наркотиках

Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса восемь миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков, сообщает газета Telegraaf.

34-летний нидерландец предстал перед судом Амстердама вместе со своим двоюродным братом. С последнего хотят взыскать 62 тысячи евро — по версии прокуратуры, он руководил наркокурьерами.

Промес находится под следствием по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Он был экстрадирован из ОАЭ в конце июня 2025 года. Судебный процесс по существу стартует 30 ноября в Апелляционном суде Амстердама.

Футболист играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач.

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