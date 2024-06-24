Кафанов заявил, что Сафонов был бы основным вратарем сборной России на Евро-2024
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие голкиперы были бы в составе национальной команды на Евро-2024.
«На сбор вызвал бы тех же четырех вратарей, которые получили вызов на июньский сбор, и после тренировок определил бы троих для окончательной заявки. Кто был бы основным в Германии? Сафонов», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.
В расширенный состав сборной России на июньский учебно-тренировочный сбор вошли четыре вратаря: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко и Евгений Латышонок. В товарищеском матче против Белоруссии (4:0) по тайму сыграли Сафонов и Максименко.
Сборная России и российские клубы были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.
Источник: Metaratings.ru.
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