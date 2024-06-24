Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:54

Кафанов заявил, что Сафонов был бы основным вратарем сборной России на Евро-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие голкиперы были бы в составе национальной команды на Евро-2024.

«На сбор вызвал бы тех же четырех вратарей, которые получили вызов на июньский сбор, и после тренировок определил бы троих для окончательной заявки. Кто был бы основным в Германии? Сафонов», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В расширенный состав сборной России на июньский учебно-тренировочный сбор вошли четыре вратаря: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко и Евгений Латышонок. В товарищеском матче против Белоруссии (4:0) по тайму сыграли Сафонов и Максименко.

Сборная России и российские клубы были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Евро-2024
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
2
Читайте также
Умерла бывшая теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева
Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Получивший переломы костей лица Варга перенес операцию. Травма выглядела чудовищно
Варгу прооперировали сегодня утром. Об этом сообщил его отец
У Рюдигера диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра
Илич рассказал, кого из игроков Евро-2024 пригласил бы в «Пари НН»
Албания — Испания: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Миладинович — о выступлении Сербии на Евро-2024: «Сербам надо задавать вопросы тренеру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме, а не играть в футбол в России»

Журналист De Telegraaf Каптейнс: «В Нидерландах пока ничего не известно о возвращении Промеса в Россию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости