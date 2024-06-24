Источник: Промес в скором времени вернется в Россию из ОАЭ
Нападающий «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, в ближайшее время вернется в Россию из ОАЭ, сообщает Legalbet.
По данным источника, вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.
14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Нидерланды затребовали у ОАЭ его выдачи, из-за чего он не смог покинуть страну даже после закрытия дела о ДТП.
Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
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