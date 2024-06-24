Источник: Промес в скором времени вернется в Россию из ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, в ближайшее время вернется в Россию из ОАЭ, сообщает Legalbet.

По данным источника, вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Нидерланды затребовали у ОАЭ его выдачи, из-за чего он не смог покинуть страну даже после закрытия дела о ДТП.