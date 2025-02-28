Дренте: «Перед матчами игроки «Алании» пили водку»

Бывший игрок «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о выступлении в России.

«Мои товарищи по команде любили водку, даже тренер любил ее. Перед матчами игроки «Алании» пили шоты водки. Но я предпочитал выпить немного виски, а не водку. Там нормально было выпить перед выходом на поле. В Турции же курение в душе после матчей было нормальным явлением», — приводит слова Дренте AS.

Дренте выступал за «Аланию» с февраля по июль 2013 года. За владикавказскую команду полузащитник провел 6 матчей и забил 3 гола. В 2023 году футболист завершил карьеру.