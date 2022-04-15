Голкипер «Спартака» Свинов прокомментировал критику Федуна со стороны болельщиков

Голкипер «Спартака» Илья Свинов заявил, что не понимает, почему фанаты оскорбляют владельца клуба Леонида Федуна.

— Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб.

— Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.

«Спартак» после 24 туров чемпионата России занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 16 апряля. Начало — в 19.00 мск.