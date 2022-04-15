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Сегодня, 10:07

Голкипер «Спартака» Свинов прокомментировал критику Федуна со стороны болельщиков

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Голкипер «Спартака» Илья Свинов заявил, что не понимает, почему фанаты оскорбляют владельца клуба Леонида Федуна.

— Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб.

— Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.

«Спартак» после 24 туров чемпионата России занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 16 апряля. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-15-vratar-spartaka-svinov-kak-mozhno-pisat-gadosti-v-adres-feduna-on-delayet-dlya-kluba-kosmicheskiye-veshchi
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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