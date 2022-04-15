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«Выхожу на замену и понимаю, что вообще не готов физически». Мелкадзе — о победе над «Легией»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Мелкадзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе в интервью «СЭ» рассказал о победе над «Легией» (1:0) в групповом этапе Лиги Европы.

— Твой предпоследний матч за «Спартак» — против «Легии» в Варшаве, где вы заняли первое место в группе. Как это было?

— Ведем 1:0 — я выхожу на замену и понимаю, что вообще не готов физически. Просто ноль! Разбегался, раздышался... Нам ставят пенальти, и я просто сажусь на середине поля и думаю: «Блин, два раза обыграли «Наполи», такая тяжелая группа — и из-за одного пенальти не выйти в еврокубки»... Дальше вы знаете.

— Что значит «не готов физически»? Почему тогда тренер тебя выпустил?

— Я очень быстро задохнулся, забились мышцы. У меня два месяца был полный простой. Потом чуть-чуть начал тренироваться и только перед игрой с «Легией» вернулся в общую группу.

— После финального свистка сразу осознал, что произошло?

— Поначалу нет. Только потом я понял, что мы впервые за 26 лет вышли из группы с первого места! Очень приятно, что это сделали именно мы. Вписали свои имена в историю.

Массимо Каррера и&nbsp;Руй Витория. «Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
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