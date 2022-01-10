Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Голкипер «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский «Ливингстон»

23:19
Теги:

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов может стать игроком «Ливингстона», сообщает «Чемпионат.com».

По данным источника, стороны согласовывают детали контракта. «Ливингстон» занимает восьмое место из 12 в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: пять побед, пять ничьих и 10 поражений.

27-летний футболист является воспитанником «Спартака». За «Рубин» он выступает с 2018 года. За это время он сыграл в 20 матчах за команду и пропустил 19 мячей. Ранее вратарь уходил в аренду в «Урал».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Мы играли против хоккейных животных». Забытая Суперсерия — Третьяк шокировал Монреаль, Харламова подло отправили в отключку
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги