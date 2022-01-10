Голкипер «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский «Ливингстон»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов может стать игроком «Ливингстона», сообщает «Чемпионат.com».

По данным источника, стороны согласовывают детали контракта. «Ливингстон» занимает восьмое место из 12 в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: пять побед, пять ничьих и 10 поражений.

27-летний футболист является воспитанником «Спартака». За «Рубин» он выступает с 2018 года. За это время он сыграл в 20 матчах за команду и пропустил 19 мячей. Ранее вратарь уходил в аренду в «Урал».