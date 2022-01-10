Сопутствующие расходы на трансфер Пруцева в «Спартак» составляют два миллиона евро

По информации «РБ Спорт», сопутствующие расходы по переходу Данила Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак» составляют два миллиона евро.

Указано, что речь идет о выплатах, которые планирует получить сторона футболиста. Красно-белые рассчитывают на снижение подобных расходов. «Крыльям» как владельцу прав на игрока достанутся 75 миллионов рублей — такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с самарским клубом.

В текущем сезоне 21-летний Пруцев провел за «Крылья» 19 матчей во всех турнирах. «Спартак» завершил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В то же время команда пробилась в плей-офф Лиги Европы с первого места.