Агкацев: «Мне хочется остаться и как можно дольше играть за «Краснодар»

Голкипер «Краснодар» Станислав Агкацев заявил, что хотел бы получать больше игрового времени.

«Мне хочется остаться и как можно дольше играть за «Краснодар», но все понимают, что надо регулярно получать практику. Никого не устраивает оставаться без игр долгое время. Буду общаться с руководством, тренерским штабом. Но до игры за Кубок мы ни о чем не думали, не было никаких разговоров», — цитирует Агкацева Metaratings.ru.

21-летний Агкацев в прошедшем сезоне провел за первую команду «Краснодара» 8 матчей во всех турнирах.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23, набрав 48 очков в 30 матчах.