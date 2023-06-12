Медина заявил, что останется в ЦСКА на следующий сезон

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, продолжит ли он свою карьеру в армейском клубе.

«Я счастлив в ЦСКА. Думаю, я остаюсь на следующий сезон здесь!» — приводит слова Медины «РБ Спорт».

ЦСКА занял второе место в РПЛ, набрав 58 очков в 30 играх.

Хесус Медина в нынешнем сезоне забил 8 мячей, а также отдал 7 голевых передач.