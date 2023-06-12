Агент Васина не исключил возвращения защитника в РПЛ летом

Агент Арсен Минасов, который ведет дела защитника Виктора Васина рассказал, возможно ли возвращение футболиста в Россию по ходу летнего трансферного окна.

«Возможно. Все зависит от предложения», — приводит слова Минасова Metaratings.ru.

На счету Васина 143 матча в РПЛ, в которых он забил пять голов и сделал две результативные передачи. С февраля 2022 года защитник выступает за «Кайрат». Его контракт с казахстанским клубом истекает в конце 2023 года.