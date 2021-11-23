Бывший форвард «МЮ» Игало рассказал о сорвавшемся трансфере в «Локомотив»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, ныне выступающий за «Аль-Шабаб», сообщил, что у него было предложение от «Локомотива». По словам 32-летнего футболиста, в 2008 году российский клуб предлагал ему более выгодный контракт.

«Мне было хорошо в Норвегии, потом на моего агента вышли представители «Удинезе» и московского «Локомотива», — приводит слова Игало Africafootunited. - В России предлагали более выгодный контракт. «Локо» был готов платить в три раза больше, чем «Удинезе», поэтому было сложно выбрать.

Мы с агентом уже были в аэропорту и все еще не знали, на какой самолет садиться — в Россию или в Италию. Было действительно трудно принять решение. Агент тогда сказал, что, мол, если для тебя важнее амбиции, то езжай в «Удинезе». Если же нужны деньги, то выбирай «Локомотив». Я выбрал Италию, а не Россию. Это оказалось одним из лучших решений в моей карьере".

Напомним, что Игало выступал в «Удинезе» с 2008 по 2014 год. За итальянскую команду он провел всего шесть матчей, в основном играя в аренде за другие команды («Гранаду», «Чезену» и «Уотфорд», за который играл до 2018 года). Затем он уехал в Китай, а в 2020 году был арендован «Манчестер Юнайтед», за который провел 12 матчей.